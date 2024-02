Sport in Düsseldorf Zahl der Padel-Anlagen in Düsseldorf steigt

Es ist eine Sportart mit vergleichsweise kleinen Schlägern, die in Ländern wie Spanien oder Italien längst zu einem großen Hype geworden ist: Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash. Gespielt wird auf extra dafür eingerichteten Plätzen in einer Art Glaskasten (siehe Infobox). Die Zahl dieser Courts hat sich in Europa seit 2016 verdreifacht. Das hat zumindest eine 2022 veröffentlichte Analyse von Monitor Deloitte und Playtomic, einer Plattform zur Buchung von Padel-Courts, ergeben. Auch in Deutschland ist Padel-Tennis auf dem Weg zum Trendsport. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wo es in Düsseldorf Padel-Plätze gibt und wo bald welche entstehen sollen.