Luftverkehr : Zahl der Nachtflüge am Airport Düsseldorf sinkt weiter

Düsseldorf Der Flughafen meldet im Oktober 201 Starts und Landungen außerhalb der regulären Zeiten. Eine Anwohner-Initiative beklagt nun, dass mehr morgens vor sechs Uhr in Düsseldorf starten. Der Airport kann deren Zahlen nicht bestätigen.

Die Zahl der nächtlichen Starts und Landungen in Düsseldorf geht nach den Angaben des Flughafens trotz eines gestiegenen Verkehrsaufkommens weiter zurück – inzwischen seit zwölf Monaten in Folge. So habe es im Oktober insgesamt 201 Starts nach 22 Uhr und Landungen zwischen 23 Uhr und 5.59 Uhr gegeben, hieß es. Im Oktober 2018 lag die Zahl dieser Flugbewegungen zusammen noch bei 208.

Die Entwicklung zeige sich bereits seit November 2018, betonte der Flughafen weiter. So habe es vom 1. November 2017 bis 30. Oktober 2018 zusammen 2428 späte Starts und Landungen gegeben. Im Jahr darauf waren es 1671, also gut 30 Prozent weniger. Am Düsseldorfer Flughafen gilt in den Nachtstunden eine Flugbeschränkung.