„Es gibt eine hohe Frustration bei vielen Händlern“ Zahl der Ladendiebstähle in Düsseldorf ist deutlich gestiegen

Die Zahl der Ladendiebstähle in Düsseldorf ist zuletzt in die Höhe geschnellt. Fast 5700 solcher Vergehen meldete die Polizei für 2023. Das ist ein Anstieg von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – damals hatte es rund 4400 solcher Diebstähle gegeben. Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen mit Sitz an der Kaiserstraße zeigt sich besorgt über die Zunahme und fordert Konsequenzen. Gleichzeitig betonen die Experten, beim Betrachten der Statistik müsse auch der Effekt der Corona-Jahre berücksichtigt werden.