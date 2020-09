Neue Zahlen vom Wochenende : Zahl der Corona-Neuinfektionen in Düsseldorf steigt

Zahl der Corona-Neuinfektionen in Düsseldorf steigt

Im mobilen Testzentrum in Oberbilk werden Abstriche durch das Autofenster entnommen. Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Düsseldorf Am Wochenende vermeldete die Stadt 57 positive Tests – für örtliche Verhältnisse ein hoher Wert. Der Wochendurchschnitt erreicht damit einen so hohen Wert wie zuletzt vor einem Monat. Von den aktuellen Hotspots wie Hamm oder Remscheid ist Düsseldorf aber weit entfernt.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Die Stadt Düsseldorf vermeldete am Wochenende insgesamt 57 Corona-Neuinfektionen – ein für die örtlichen Verhältnisse hoher Wert. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz stieg damit auf 22,8. Dieser Wert zeigt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.