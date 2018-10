Zahl der Autos in Düsseldorf steigt weiter

Düsseldorf Die Gerichtsentscheidung über ein Diesel-Fahrverbot in Düsseldorf naht. Wie sie aussehen wird, ist ungewiss. Eine Trendwende beim Autofahren ist dennoch nicht zu erkennen.

Nach der Entscheidung der Stadt Berlin, Fahrverbote für Diesel zu verhängen, richten sich die Blicke auch auf Düsseldorf. Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) will bald seine Entscheidung mitteilen – möglicherweise mit einschneidenden Folgen für die Autofahrer in der Stadt. Das ist der aktuelle Stand:

Wann kommt die Entscheidung? Das Oberverwaltungsgericht Münster nennt keinen Termin. Das Gericht befasst sich derzeit mit der Luft in Düsseldorf, weil die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wie auch in vielen anderen Städten geklagt hat. Sie will feststellen lassen, dass der neue Luftreinhalteplan, in dem die Bezirksregierung auf Fahrverbote verzichtet hat, nicht ausreicht. Rechtlich ist die Lage unübersichtlich. Das OVG soll über eine Beschwerde gegen eine erste Düsseldorfer Gerichtsentscheidung befinden. Die Umwelthilfe hat aber zugleich eine neue Klage eingereicht. Eine Gerichtssprecherin sagt, es sei noch ungeklärt, ob das OVG auch dafür zuständig sei.