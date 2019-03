Internet : Ausschuss vertagt Antrag zu Youtuber-Festival

(nic) Die CDU wünscht sich ein Festival mit Youtubern und Influencern in Düsseldorf – hat im Wirtschaftsausschuss aber einen Antrag dazu zurückgezogen. Darin hatte es geheißen: „Düsseldorf kann sich noch stärker als moderne, jugend- und internetfreundliche Stadt präsentieren und gleichzeitig positive Effekte für die lokale Wirtschaft erzielen.“ Aus anderen Fraktionen kam Widerspruch – so werde im Antrag nicht klar, in welcher Form ein solches Festival tatsächlich Wertschöpfung bringe.

