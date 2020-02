Bauen in Düsseldorf : Wenn der Platz zum Bauen eng wird

Bauen in Düsseldorf

Ein Wohnquartier mit vier Gebäuden im Innenhof soll an der Augustastraße in Pempelfort entstehen. Animation: Stadtverwaltung Düsseldorf. Foto: Stadt Düsseldorf

An der Augustastraße soll eine ungewöhnliche Innenraumbebauung realisiert werden.

Der Platz für Neubauten wird in der Landeshauptstadt langsam knapp. Es mangelt an Freiflächen. Daher schauen Investoren immer öfter, was zwischen bestehenden Häuserzeilen noch alles möglich ist.