Kommunalpolitik in Düsseldorf : Sieger des Wettbewerbs für Kennedydamm-Brücke steht fest

Das Büro Sauerzapfe will Radfahrer und Fußgänger trennen. Ein größeres Bauvorhaben an der Oststraße ist auch Thema der Bezirksvertretung 1.

Am morgigen Freitag, 28. Februar, tagt ab 14 Uhr die Bezirksvertretung 1 (Pempelfort, Derendorf, Golzheim, Altstadt, Stadtmitte, Carlstadt) im Rathaus am Marktplatz. Folgende Themen könnten für Bürger dabei interessant sein.



Oststraße An der Oststraße 118 will ein Investor direkt an der Straße ein neues Wohngebäude errichten, darüber hinaus sind drei Wohnhäuser im Innenhofbereich sowie eine Tiefgarage geplant. Im Innenhof sollen gärtnerisch gestaltete Freiflächen mit einem Kinderspielplatz entstehen, die Dächer der Innenhofgebäude werden laut Bauvorbescheid intensiv begrünt. Der Innenhofbereich wurde bisher teilweise als Parkplatz genutzt, durch die geplanten begrünten Freiflächen würde eine Aufwertung des Mikroklimas bewirkt, so die Bauaufsicht. Die geplante Tiefgarage schließt an das bestehende Parkhaus auf dem Grundstück Charlottenstraße 50 an, die Zufahrt erfolgt von der Oststraße über Rampen.

Fußgängerbrücke Die Verwaltung hat ein Gutachterverfahren zur Gestaltung der neuen Rad- und Fußgängerbrücke über dem Kennedydamm auf Höhe der Hans-Böckler Straße initiiert. Nach dem Abriss der alten Brücke steht dort derzeit ein Provisorium. Fünf Planungsgemeinschaften wurden beauftragt, am Gutachterverfahren teilzunehmen. Zur Bewertung der eingereichten Entwürfe wurde eine Empfehlungskommission gebildet, drei Büros kamen ins „Finale“. Im Gegensatz zu den beiden anderen Entwürfen, die eine „gemeinsame Nutzung“ durch Fußgänger und Radfahrer vorsehen, überzeugte der Entwurf von Sauerzapfe die Jury dadurch, dass hier eine bauliche Trennung von Geh- und Radweg vorgesehen ist. Hierdurch erhält der Radfahrer einen Fahrstreifen mit gleichmäßiger Steigung, während Fußgänger und mobilitätseingeschränkte Personen barrierefreie Rampen mit Zwischenpodesten nutzen können.



Workshop Das Beteiligungsverfahren zur Neugestaltung des Heinrich-Heine-Platzes und des Vorplatzes des Wilhelm-Marx-Hauses im vergangenen Sommer habe laut Verwaltung gezeigt, dass verschiedene, sich zum Teil ausschließende Gestaltungsvorstellungen für den Heinrich-Heine-Platz existieren. Aus diesem Grund beabsichtigt das Amt für Verkehrsmanagement, einen nicht öffentlichen Planungsworkshop mit geladenen Teilnehmern durchzuführen. Dieser soll dazu dienen, die verschiedenen Wünsche und Notwendigkeiten zu untersuchen und in einem gemeinsamen städtebaulichen und freiraumplanerischen Entwurf zusammenzuführen. Da die betroffenen unter- und oberirdischen Flächen in gemeinsamen Besitz der Stadt Düsseldorf und der Signa Holding (Eigentümerin des Carsch-Haus) sind, müssen sowohl öffentliche als auch private Interessen, berücksichtigt werden. Eingeladen werden sollen die bisher beteiligten Fachplanungsbüros, ein Landschaftsarchitekturbüro und maximal sechs Bürger, davon sollten zwei Jugendliche sein.