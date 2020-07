Altstadt in Düsseldorf : Lange Schlangen für Xiaomi

Altstadt Das war eine Deutschland-Premiere: Xiaomi aus China hat seinen ersten Mi-Store eröffnet. Rabattaktionen lockten viele Kunden an die Flinger Straße.

(ale) Lange Schlangen haben sich am Donnerstag die Mittelstraße entlang in der Altstadt gebildet. Der Grund: Das chinesische Technologieunternehmen Xiaomi hat seinen deutschlandweit ersten Mi-Store eröffnet – und besondere Rabattaktionen aufgelegt. Neben Mobiltelefonen und TV-Geräten umfasst das Sortiment auch E-Scooter, Notebooks und weitere Produkte des täglichen Gebrauchs.

In dem Gebäude an der Ecke Flinger Straße/Mittelstraße hatten nach dem Auszug von „Kult“ und langem Umbau zuerst die Burgerkette Five Guys und danach Aldi im ersten Stock eröffnet. Der Discounter ist gleichzeitig Generalmieter und vermietet die weiteren Flächen unter – zum Beispiel an Vorwerk und das Café „Birdie & Co“.