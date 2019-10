Lebensmittelskandal : Wurst-Kontrollen gehen weiter

Düsseldorf Rund 25 Betriebe in Düsseldorf sind betroffen. Bei Vor-Ort-Kontrollen werden Lieferlisten kontrolliert. Viel Arbeit bereitet die Aktion auch dem Großhandelskonzern Metro.

Besonders betroffen ist in der Landeshauptstadt der Großhandelskonzern Metro, der neben den Wilke-Waren auch vier Eigenmarken (Pizza- und Peperoni-Salami der Produktreihen „Aro“ und „Metro Chef“) zurückgerufen hat. „Seit Tagen rufen wir Gewerbetreibende an, die bei uns einkaufen. Außerdem versenden wir E-Mails an die Betroffenen. Erfolgt keine Rückmeldung, schicken wir zusätzlich Briefe“, sagt eine Sprecherin des Handelskonzerns. Die zurückgegebenen Waren der Kunden, darunter auch kleine Läden und Kioske, sammelt die Metro, die eine Hotline für betroffene Kunden eingerichtet hat und zur Sicherheit auch eigene Stichproben nimmt. Allerdings warnt die Sprecherin vor falschen Schlussfolgerungen: „Der Rückruf bedeutet nicht, dass die eingesammelten Waren tatsächlich mit schädlichen Keimen wie Listerien belastet sind. Es handelt sich um eine präventive Maßnahme.“ Wie viele Einkäufer in den vergangenen Tagen benachrichtigt wurden, kann sie nicht genau beziffern. „Aber es war bundesweit schon eine erhebliche Anzahl.“