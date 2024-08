Kommen und Gehen in Düsseldorf Wunderwerk zieht nach Unterbilk

Dass Heiko Wunder mit seinem Geschäft im Herbst an die Lorettostraße kommen wird, ist kein Zufall. Der 53-Jährige ist nicht nur an der Gladbacher Straße in Unterbilk geboren, seine Großeltern wohnten auch 50 Jahre lang nur fünf Häuser von seinem neuen Firmendomizil entfernt. So war er selbst schon als kleiner Junge auf der heute so beliebten Straße unterwegs. „Ich hatte die Lorettostraße deshalb immer im Blick. Dass ich vor zwölf Jahren das Unternehmen an der Ackerstraße gegründet habe, hat sich damals so ergeben, war aber nicht unbedingt geplant“, erzählt er. Und weil die Räume an der Ackerstraße eigentlich zu groß sind, zudem die Miete kräftig erhöht wurde und Konzept und Firmenphilosophie von Wunderwerk – also die Verbindung von Mode und Nachhaltigkeit – sehr gut ins trendige Lorettoviertel passen, hat Wunder dort nach neuen Räumlichkeiten gesucht und ist schließlich fündig geworden.