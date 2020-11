Gerichtsreporter Wulf Kannegießer zeichnet : Justiz-Karikaturen jetzt als Kalender erhältlich

Düsseldorf Unser Gerichtsreporter kann nicht nur aufmerksam zuhören und schreiben, sondern auch hervorragend zeichnen. Nun ist sein neuer Kalender erschienen mit vielen amsüsanten Szenen vor und hinter dem Richtertisch.

Welche merkwürdigen Wege das Leben geht, weiß kaum jemand besser als unser Gerichtsreporter. Zeugen, die sich vor Gericht an nichts mehr erinnern können, oder Anwälte, die ihren Mandanten erst im Gerichtsflur kennen lernen. In diesem Jahr spielt die Corona-Pandemie auch vor Gericht eine große Rolle. Masken gibt es in verschiedenen Variationen. Und doch geht es sogar noch lustiger – mindestens für einen: Wulf Kannegießer, Gerichtsreporter unserer Redaktion, zeichnet Justiz-Karrikaturen, die nun wieder als Kalender erhältlich sind. Die zwölf Szenen, die er für 2021 ausgesucht hat, führen beim Betrachter erst zu einem „Kann doch nicht sein“. Und dann zu einem „Oder doch?“.