Betroffen ist auch Grey : Werbegruppe zieht zum Medienhafen in Düsseldorf

Werbegruppe zieht zum Medienhafen in Düsseldorf

Exklusiv Düsseldorf An der Völklinger Straße entsteht für WPP (Grey, Ogilvy) eine neue Zentrale. Die Kosten sind hoch.

Paukenschlag in der Werbeszene: Die weltgrößte Werbeholding WPP bezieht an der Völklinger Straße/Plockstraße eine neue Zentrale. Der aus drei Komplexen bestehende Campus wird vom Düsseldorfer Entwickler Codic errichtet, die Bauarbeiten laufen. Für rund 200 Millionen Euro entsteht auf dem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück Platz für 2500 bis 3000 Mitarbeiter, sogar eine Erweiterung ist in Richtung des TV-Senders QVC möglich. Das Projekt trägt den Namen Mizal.