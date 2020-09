Nach der Kommunalwahl in Düsseldorf : Worüber CDU und Grüne verhandeln

Düsseldorf Die Zeichen für den Stadtrat stehen auf Schwarz-Grün. In den Verhandlungen müssen beide Partner Abstriche machen. Dafür winkt eine komfortable Mehrheit. Die Alternativen sind zudem komplizierter – denn die SPD wäre beteiligt.

Für Schwarz-Grün spricht auch, dass die Alternativen noch komplizierter sind – denn die SPD wäre beteiligt. Die CDU könnte eine große Koalition anstreben, die Grünen eine Neuauflage des Ampel-Bündnisses. Die Sozialdemokraten sind aber nach der historischen Niederlage am Boden. Unterbezirks-Chef Andreas Rimkus hat seinen Rückzug angekündigt, in der geschrumpften Ratsfraktion droht ein Machtkampf. Und die Partei befindet sich nicht nur in Düsseldorf in einer Sinnkrise. Man wisse nicht einmal, wer gerade für die Sozialdemokraten sprechen könne, beklagt ein Verhandlungsgruppenmitglied der Grünen.