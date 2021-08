Problemplatz in Düsseldorf : Architektin des Worringer Platzes schreibt Brief an Bürgermeister Hinkel

Architektin des Worringer Platzes schreibt Brief an Bürgermeister Hinkel

Düsseldorf Die Architektin Christiane Voigt hat sich in die Diskussion um den Worringer Platz in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs eingeschaltet. Sie setzt sich für den Abbau des umstrittenen Zaunes ein und macht zur Problemlösung weitere Vorschläge.

Christiane Voigt, die zusammen mit dem Künstler Jürgen LIT Fischer den Worringer Platz Mitte der 2000er-Jahre neu gestaltet hatte, hat in der derzeitigen Diskussion um den Platz einen offenen Brief an Bürgermeister Josef Hinkel (CDU) geschrieben. Die Architektin schreibt darin, dass die Errichtung des – in der Politik und bei Streetworkern umstrittenen – Zaunes auf dem Worringer Platz sie sehr betroffen gemacht habe. „Der Zaun entzieht einen großen Teil des Platzes der öffentlichen Nutzung, die in unserem Entwurf als eine zentrale Voraussetzung der Aufenthaltsqualität vorgesehen war“, so Voigt.