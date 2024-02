Sport in Düsseldorf 12.000 Helfer für die Olympischen Spiele für Studierende gesucht

Bewerben können sich alle, die am 1. Juni 2025 mindestens 18 Jahre alt sind, fließend Deutsch oder Englisch sprechen und an mindestens vier Event-Tagen im Sommer 2025 verfügbar sind. Das große Sportfestival findet im kommenden Jahr vom 16. bis 27. Juli in der Metropolregion Rhein-Ruhr statt. Die Wettbewerbe werden in Düsseldorf, Bochum, Duisburg, Essen und Mülheim an der Ruhr ausgetragen. In der Landeshauptstadt werden die Teilnehmer beispielsweise im Schwimmen, Beachvolleyball und Basketball antreten.