World Club Dome Winter Edition 2020 : Top DJs und 100.000 Gäste in Düsseldorf

Düsseldorf Robin Schulz, Sido, Steve Aoki, Bausa und zahlreiche andere Acts - das Line-Up für den World Club Dome Winter Edition 2020 kann sich sehen lassen. Am Freitag geht's los.

Der „World Club Dome“ ist ein Elektromusik-Festival im Sommer, das seit 2013 jährlich in Frankfurt stattfindet. Seit 2015 laden die Veranstalter auch zur „World Club Dome Winter Edition“ ein - in den ersten drei Jahren fand sie in der Arena auf Schalke statt, 2018 wurde sie erstmals in der Düsseldorfer Arena veranstaltet.