Elektro-Festival mit Star-DJs : 100.000 Besucher feiern in Düsseldorf beim „World Club Dome“

Düsseldorf Robin Schulz, Sido, Steve Aoki, Bausa und zahlreiche andere Acts - das Line-Up für den World Club Dome Winter Edition 2020 kann sich sehen lassen. Am Freitag geht's los.

Unter anderem sind an den Plattentellern Martin Garrix, Steve Aoki, Robin Schulz, Afrojack und Laidback Luke. Dazu wird Rap-Legende Ice-T auftreten. Charts, Electro-Pop, Hip-Hop, House, Dancehall und Trap – es soll bei der Musik kaum Grenzen geben. Einlass ist am Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag bereits ab 14 Uhr. Am Freitag endet die Party um 2 Uhr, am Samstag um 4 Uhr und am Sonntag um 23 Uhr.