Kulinarisches aus Düsseldorf : Speisen wie der König in Polen

Kulinarischer Workshop des polnischen Instituts: Maciej Nowicki (M.) leitet den Kurs. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf Zitronenborschtsch mit Kalbsfrikadellen: Im Restaurant Agata‘s kochten einige Auserwählte polnische Gerichte nach, die Johann III. im 17. Jahrhundert auftischte.

Orangen sind in deutschen Supermärkten das ganze Jahr über verfügbar. Mandarinen gehören zu jedem ordentlichen Adventsteller. Doch Gerichte, bei denen Zitrusfrüchte zu den Zutaten zählen, sind in der rheinischen Küche eher rar gesät. Das war früher anders, jedenfalls an den Höfen von Königen und Fürsten – wie etwa am Hof des polnischen Königs Johann III. Der regierte zwar im 17. Jahrhundert, so dass die meisten Rezepte aus dieser Zeit verloren gegangen sind, doch sein Chefkoch Stanislaw Czernicecki hat die Zusammenstellung vieler königlicher Speisen im „Compendium ferculorum“ 1682 festgehalten. Darunter auch so einiges mit Zitrusfrüchten.

Dieses Buch war in Vergessenheit geraten und tauchte im 21. Jahrhundert wieder auf. Rezepte wie Zitronenborschtsch mit Kalbsfrikadellen mit eingelegter Zitrone oder Senf mit Orangenschalen in Honig standen zum Nachkochen bereit. Da war für die Stiftung Schloss Benrath klar: Wir müssen mit dem Museum Johann III im polnischen Wilanów zusammenarbeiten, läuft doch in den kurfürstlichen Gemächern noch bis zum 18. September die Ausstellung „Zitrusmanie. Goldene Früchte in fürstlichen Gärten“. „Es hat sich förmlich angeboten, im Rahmen unserer Ausstellung gemeinsam mit Wilanów etwas auf die Beine zu stellen“, sagt der wissenschaftliche Vorstand der Stiftung Schloss Benrath, Stefan Schweizer. „Was das Museum Johann III macht, ist vorbildlich, museal, pädagogisch und geschmacksbildend.“

So entwickelte das Polnische Institut in Düsseldorf zusammen mit Historikerin Marta Sikorska und Küchenchef Maciej Nowicki das Projekt „Vier Jahreszeiten in der polnischen kulinarischen Tradition“, das einigen Düsseldorfern das deutsch-polnische Erbe der Koch- und Tafelkultur des 17. und 18. Jahrhunderts durch kulinarische Rekonstruktion praktisch erlebbar machte.