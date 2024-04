„Women on Top“ in Düsseldorf „Gleichberechtigung kann nur gemeinsam erreicht werden“

Zum dritten Mal wurde an diesem Abend im Düsseldorfer Rheinturm der „Women on Top“-Award verliehen, mit dem ein Studienkredit finanziert werden kann. Die Gewinnerin war Sophie Müsch, Pharmaziestudentin, die sich mit ihrer Bewerbung durchsetzen konnte. Der Abend wurde außerdem genutzt, um Spenden für das Trebe-Café in Düsseldorf zu sammeln.