Hauptversammlung : Wolfgang Rolshoven bleibt Baas der Jonges

Düsseldorf Die Düsseldorfer Jonges haben ihren Baas Wolfgang Rolshoven im Amt bestätigt. Kritische Töne gibt es zum Neubau der Oper. Hoffnung machen sich die Jonges auf die Rückkehr des Wasserkunstwerks.

Obwohl in den vergangenen Monaten auf viele Veranstaltungen verzichtet werden musste, hat die Corona-Pandemie den Heimatverein Düsseldorfer Jonges nicht aus der Bahn geworfen. Der Verein konnte unter Einhaltung der jeweils gültigen Corona-Regeln unter anderem eine „Open-Air“ Veranstaltung möglich machen. Die Mitgliederzahl bewegte sich weiter nach oben und beläuft sich derzeit auf 3.250. Das erfuhren die Gäste jetzt bei der Hauptversammlung, bei der es einen Rückblick auf das vergangene Jahr gab.

Beim Einlass der etwa 240 Gäste der Hauptversammlung wurde der Impfstatus kontrolliert und die Körpertemperatur gemessen. Das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei etwa 60 Jahre. Neben der Entlastung des Vorstands und des Schatzmeisters standen Wahlen auf dem Programm. Fünf bisherige Vorstandsmitglieder hatten sich zur Wiederwahl gestellt. Mit Ralf Wagner (Schatzmeister) und Maximilian Schönauer (Stadtbildpfleger) traten zwei neue Kandidaten an. Mit großer Mehrheit (92,5 Prozent) wurde Baas Wolfgang Rolshoven in seinem Amt bestätigt. Er wird von Reinhold Hahlhege vertreten, der Vizebaas erhielt 89,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Als Schriftführer wurde Timo Greinert gewählt. Ralf Wagner kümmert sich als Schatzmeister um die Finanzen, Maximilian Schönauer wird sich als Stadtbildpfleger in den Heimatverein einbringen. David Mondt wurde für Sonderaufgaben gewählt.