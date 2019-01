Wohnungsbrand in Friedrichstadt : Verletzte bei Feuer in Düsseldorfer Innenstadt

Die Feuerwehr beim Einsatz bei dem Wohnungsbrand in Düsseldorf-Friedrichstadt an der Corneliusstraße. Foto: Henning Bulka

Düsseldorf In Düsseldorf ist es am späten Samstagnachmittag zu einem großen Wohnungsbrand in der Innenstadt gekommen. Die Feuerwehr rückte zu dem Feuer in der Corneliusstraße, Ecke Herzogstraße aus.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion sagte, wurde mindestens eine Person mit einer Rauchgasverletzung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Noch ist unklar, ob es weitere Verletzte gibt.

Den Angaben zufolge, war das Feuer im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Flammen sollen bereits aus den Fenstern geschlagen haben. Aktuell laufen die Löscharbeiten noch auf Hochtouren (Stand 18 Uhr).

Aufgrund der Löscharbeiten kommt es in dem Bereich zu größeren Problemen im Verkehr. Die Corneliusstraße ist stadtauswärts gesperrt.

(felt)