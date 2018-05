Düsseldorf : Wohnungsbau und Gaslaternen sind Themen der BV2

Düsseldorf 2 (brab) Die Mitglieder der Bezirksvertretung 2 (Düsseltal und Flingern) kommen am Dienstag, 29. Mai, zusammen. Die Sitzung des Gremiums beginnt um 16 Uhr an der Grafenberger Allee 68 und ist öffentlich.

Was steht auf der Tagesordnung?

1. Ein Bebauungsplan für 190 neue Wohnungen an der Lacomblet- und Löbbeckestraße

2. Ein Antrag der CDU für einen Zebrastreifen an der Bruchstraße

3. Eine Anfrage der FDP zum Abbau von Gaslaternen

Warum sind die Themen wichtig für die Bürger?

1. Bei dem Plangebiet handelt es sich um ein rund zwei Hektar großes städtisches Areal an der Lacombletstraße und der Löbbeckestraße. Die dortigen Gebäude wurden früher als Schule und bis 2008 als Studieninstitut genutzt. Sie wurden nach mehreren Zwischennutzungen (unter anderem als griechische Schule) zuletzt als Flüchtlingsunterkunft genutzt und sollen nun abgerissen werden. Geplant ist, dort ein Wohnquartier mit einem vielfältigen Wohnangebot zu bauen. Dabei sollen die bestehenden Freiraumstrukturen, insbesondere der Parkanlage um das ARAG-Hochhaus, erhalten und weiterentwickelt werden. In mehreren vier- bis sechsgeschossigen Gebäuden sollen insgesamt 190 Wohnungen entstehen. Die benötigten Stellplätze werden in Tiefgaragen untergebracht.

2. Die CDU möchte die Verwaltung auffordern lassen, auf der Bruchstraße in der Höhe der Einfahrt zu den Parkplätzen von Rewe einen Zebrastreifen einzurichten. Dort befindet sich ein kleiner Einzelhandelsbereich an beiden Straßenseiten. "Daher besteht ein großer Querungsbedarf für die Fußgänger. Außerdem ist die Bruchstraße eine stark befahrene Durchgangsstraße nach Gerresheim und in die Innenstadt. Fast täglich kommt es mehrmals zu chaotischen Situationen, wobei die Fußgänger keine Möglichkeit haben, die Straße geschützt zu überqueren", begründet die CDU ihren Antrag.

3. Die FDP möchte von der Verwaltung erfahren, inwieweit sich das Beleuchtungsbild im Stadtbezirk durch die Abschaffung von Gaslaternen in den letzten Jahren verändert hat. Sie will zudem wissen, wie viel Gaslaternen durch LED-Lampen ersetzt wurden und was dafür die Gründe waren.

