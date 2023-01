Wohnungsnot in Düsseldorf Verzweifelte Mieter zahlen bis zu 5000 Euro Belohnung für eine Wohnung

Exklusiv | Düsseldorf · Der Mietmarkt in Düsseldorf ist so schwierig wie nie. Weil sie anders keine Wohnung finden, bieten verzweifelte Mieter in Annoncen Vermittlungsprämien an – häufig im vierstelligen Bereich.

17.01.2023, 17:05 Uhr

Mirna Al-Outa aus Mörsenbroich hatte im Juli 2022 einen Wasserschaden in ihrer Wohnung, seitdem sucht sie etwas Neues – ohne Erfolg. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Maximilian Nowroth