Bauen in Düsseldorf Startschuss für Wettbewerb an der Eduard-Schloemann-Straße

Das 1,6 Hektar große Grundstück des Stahlinstituts VDEh an der Eduard-Schloemann-Straße liegt in einem Umfeld, das aktuell einem intensiven städtebaulichen Umgestaltungsprozess unterliegt: Auf den angrenzenden nördlichen Flächen entsteht das Wohnquartier „Düsseldorf Zoo eins“. Im Süd-Osten des Areals soll an der Sohnstraße das Gelände der Deutschen Telekom zu einem urbanen Quartier umgestaltet werden, für dessen Konzeption im Vorjahr ein Wettbewerb abgeschlossen wurde.