Bauen in Düsseldorf Niederkassel bekommt ein „Goldeck“

Also nichts, was sich jeder ohne Weiteres leisten kann, aber Stephan Keller ist froh, dass es in seiner Stadt noch verlässliche Partner gibt, die auch wirklich ihr Versprechen, zu bauen, einlösen. Flächen wie das Glashüttengelände oder das Grand Central bezeichnete er daher als „Mahnmal und Skandal“ zugleich, „fast 4000 Wohnungen werden hier verschenkt, weil die Investoren erst nicht bereit waren und jetzt nicht mehr in der Lage sind, zu bauen“. Und da zieht es der Oberbürgermeister dann doch vor, in dieser Woche von einer Grundsteinlegung zur nächsten zu tingeln – nach den Dachgärten Unterbilk am Montag und dem Goldeck in Niederkassel am Dienstag folgt am Donnerstag noch das Cube an der Erkrather Straße. Es gibt sie eben doch noch, die verlässlichen Firmen in der Baubranche.