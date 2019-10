Bauprojekt an der Ulmer Höh’ in Düsseldorf : Wohnen in der Gefängniszelle

Beate Düsterberg-Eissing, Horst Wackerbarth und Lukas Göbel (v.l.) zeigen, wie die Kapelle an der Ulmer Höh’ einmal aussehen soll. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Baugruppe um Horst Wackerbarth hofft auf den Zuschlag für die Kapelle an der Ulmer Höh’. Nun haben die Mitglieder ihr Konzept für das Gebäude vorgestellt – eine Mischung aus Wohn- und Kulturraum.

Horst Wackerbarth ist guter Dinge: „Wir warten jetzt auf die Zusage.“ Die von ihm initiierte Baugruppe „Leben-Kunst-Ulmer Höh’“ bemüht sich seit 2012 um den Kauf der alten Gefängniskapelle der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) an der Ulmer Höh’. Als die Interboden Gruppe im vergangenen Jahr das gesamte Gelände vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) erwarb, wurde vereinbart, dass die ehemalige Kapelle an eine Baugruppe verkauft werden muss. Bis Ende September konnten dafür Bewerbungen eingereicht werden, nun steht die Entscheidung bevor.

Es sei jedoch nicht zu erwarten, dass jemand anderes ein vergleichbares Konzept wie seine Baugruppe auf die Beine stellen könnte, wie Wackerbarth selbstsicher berichtet. Er und seine Mitstreiter wollen das Gebäude in eine Mischung aus Wohn- sowie Kulturraum umwandeln und gleichzeitig die Historie des Hauses, beispielsweise durch die Wiedererrichtung der alten Glocke, würdigen.

Info Jahrhundertelange Geschichte Gefängnis Von 1893 bis zum Umzug nach Ratingen im Jahr 2012 befand sich an der Ulmer Höh’ ein Gefängnis. Zu den prominentesten Gefangenen in dieser Zeit zählten der RAF-Terrorist Andreas Baader sowie der als „Vampir von Düsseldorf“ bekannte Peter Kürten. Geschichte Bereits im Mittelalter wurden an dem Ort Urteile vollstreckt, damals war die Ulmer Höh’ eine Hinrichtungsstätte.

In den drei unteren Etagen, ehemals Gefängniszellen und Verwaltungsräume, sind jeweils fünf Eigentums- und öffentlich geförderte Wohnungen in unterschiedlicher Größe geplant. Auch ein Café soll in dem Gebäude eingerichtet werden. Ein wichtiges Anliegen der Gruppe ist auch Nachhaltigkeit: Die Fassade der Gebäuderückseite soll umfassend begrünt, der Energiebedarf unter anderem durch Photovoltaikanlagen und Fernwärme gedeckt werden. Zudem möchte die Baugruppe Bienen und Falken ansiedeln. Letztere mit dem Hintergrund, dass dadurch Tauben vertrieben würden und somit keine Netze oder Nägel verteilt werden müssten. Des Weiteren stehe man in Kontakt mit Verkehrsunternehmen zur Einrichtung von Leihstationen für Fahrräder oder E-Scooter, um eine Alternative zum Auto bieten zu können, wie Lukas Göbel, eines der Mitglieder der Baugruppe, erzählt.

Herausstellendes Merkmal der Planungen ist jedoch der Raum der ehemaligen Kapelle im dritten Obergeschoss. Dieser soll als Raum für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Geplant seien unter anderem Vorträge oder Ausstellungen, die der Fotokünstler Wackerbarth zusammen mit Beate Düsterberg-Eissing kuratieren würde. Zudem soll der 600 Quadratmeter große Raum auch privaten Initiativen und Vereinen sowie auch Unternehmen für Versammlungen oder Events zur Verfügung gestellt werden. Letzteres mit dem Grund, die kalkulierten Unterhaltskosten von 400.000 Euro pro Jahr decken zu können. Doch Horst Wackerbarth hofft, dass sich auch die Stadt mit Zuschüssen an dem Projekt beteiligt, schließlich sei die Veranstaltungsfläche eine Art Bürgerraum. „Wir tun das, was eigentlich die Stadt selbst tun müsste.“

Zuschüsse benötigt die Baugruppe jedoch auch für den Bau selbst. Auf 6,8 Millionen Euro schätzen die Initiatoren die Kosten. Neben den Mitgliedern will sich noch ein nicht genannter Investor an der Finanzierung beteiligen. Darüber hinaus würde man sich gerne in Kooperation mit der Stadt für eine Förderung durch das Bauministerium des Bundes bewerben, um weitere ein bis zwei Millionen Euro zu generieren. Voraussetzung dazu wäre jedoch, dass die Stadt ebenfalls Gelder zur Verfügung stellt. „Wenn wir kein Förderprogramm bekommen, müssen wir unsere Planungen abspecken“, so Horst Wackerbarth.