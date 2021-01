Einsatz in Düsseldorf : Feuerwehr rettet schwerverletzte Frau aus brennendem Haus

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Zimmerbrand in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus hat eine Frau schwere Verbrennungen erlitten. Nach der Erstversorgung musste sie in eine Spezialklinik gebracht werden.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Düsseldorfer Stadtteil Friedrichstadt ist eine Frau schwer verletzt worden. Am Samstagabend erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, dass in dem Wohnhaus Brandgeruch festgestellt worden sei.