Wohnen in Düsseldorf Wohngeldreform setzt die Stadt unter Druck

Im Rathaus drängt die Frage, wie die Fülle an Anträgen bewältigt werden soll. Schon jetzt helfen laut Nesselrode sieben Auszubildende, zwei Praktikanten und eine Kraft aus der Gesamtverwaltung in der Wohngeldstelle mit. Jedoch: „Es sind sechs Monate Einarbeitung nötig, um Erstanträge aufnehmen zu können, selbstständige Sachbearbeitung ist in der Regel erst nach 18 Monaten möglich. Wir brauchen Fachpersonal.“ 60 Vollzeitstellen sollen geschaffen werden. Zurzeit wird ausgeschrieben. 30 Stellen sollen möglichst schnell besetzt werden, 30 weitere nach der ersten Anlernwelle in anderthalb Jahren.