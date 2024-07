Luxus in Düsseldorf Mehr als 4,5 Millionen Euro für eine Wohnung – wer kauft das?

Eine Auswertung der Online-Plattform Immowelt hat in dieser Woche gezeigt, was viele Düsseldorfer schon geahnt haben: Nirgendwo sonst in NRW gibt es so viele Luxuswohnungen wie in der Landeshauptstadt. Wir haben uns den Markt für Penthouses mal genauer angeschaut – das sind besonders große und exquisite Objekte, die im obersten Geschoss von Wohnhäusern liegen und meist mehrere Millionen Euro kosten. Die folgenden drei Objekte sind aktuell die teuersten Wohnungen der Stadt.