Streit um Altstadt-Wohnung 71-jähriger Düsseldorfer lehnt 10.000 Euro für Auszug ab

Seit mehreren Monaten werden die Heizkörper nicht mehr warm. Im Winter saß Claude Sanane bei zwei Grad in seiner Wohnung. Er lebt seit 1988 in einem Haus in der Düsseldorfer Altstadt und führt seit fast zehn Jahren einen Streit mit dem Eigentümer. Fünf Mal hat der Vermieter ihm in dieser Zeit gekündigt, mittlerweile ist auch die Heizung abgestellt. Alles, um ihn loszuwerden, glaubt Sanane. Nun will der 71-Jährige vor Gericht erstreiten, dass der Eigentümer die Heizung wieder reparieren muss.