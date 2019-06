Wohnungsmarkt in Düsseldorf : Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum will Mieter vernetzen

Düsseldorf Am 3. Juli laden Wohnungsmarkt-Aktivisten in die Oberbilker Christuskirche. Dort sollen sich Mieter über ihre Rechte informieren - und über Möglichkeiten, sich gegen Investoren zu wehren.

Couch, Teppich, Tisch und Stehlampe – die Aktivisten des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum hatten es sich am Dienstag richtig gemütlich gemacht auf dem Dreiecksplatz in Oberbilk. In der „Freiluftwohnung“ saßen Julia von Lindern von Fiftyfifty, Pater Wolfgang Sieffert von der Altstadt-Armenküche und Ben Klar (Die Linke). „In Oberbilk erwarten uns demnächst ähnliche Verhältnisse wie in Flingern“, sagte von Lindern. Rund um den Dreiecksplatz gebe es viele Beispiele, wie Investoren den Wohnungsmarkt bestimmten. Die Folge seien steigende Mieten, die Verdrängung von Mietern und fortschreitende Gentrifizierung. So verwies sie auf den Kauf von 1000 Wohnungen an den vielkritisierten Immobilienriesen Deutsche Wohnen – was auch ein Haus in der Querstraße betrifft. Nebenan hat sich Investor Frederic Lodde eingekauft, über den Mieter berichten, er erhöhe die Mieten, sobald die Tinte trocken sei. Und dann ist da noch der Investor, der gegenüber an der Lessingstraße ein Haus kaufte, in dem ehemals Obdachlose wohnten. Es folgten Zwangsräumungen.