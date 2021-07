So wohnt Düsseldorf : Viel Licht und Sicht - ein Loft im alten Kriegsbunker

Düsseldorf Ein Projektentwickler hat in Düsseldorf-Gerresheim 27 neue Wohnungen geschaffen – und seinen persönlichen Traum gleich mit verwirklicht. Dafür ist er das 14. Mal in den vergangenen Jahren umgezogen.

Er ist schon wieder umgezogen. Wie so oft in den vergangenen Jahren. Immer wenn David Wotke ein neues Wohnprojekt fertig hatte, ist er dort auch eingezogen – etwa so wie ein guter Hotelier mal in seinen Zimmern übernachten sollte. 14-mal passierte das in den vergangenen Jahren, meist in Berlin und Potsdam. Jetzt also Düsseldorf. Seit zwei Monaten wohnt der 39 Jahre alte Projektentwickler mit seiner Lebensgefährtin im Gerresheimer Bunker, seinem Bunker: Ein Loft in der siebten Etage, viel Licht, Fernblick. Dies ist eine Geschichte von dicken Wänden, alten Steinen und Hummeln im Höhenflug.