So wohnt Düsseldorf : Ein Dach mit Urlaubsfeeling

Die letzten Sonnenstunden des Spätsommers genießt Martin Neukirchen auf seinem Dachgarten – den er hoch über der City liebevoll bepflanzt hat. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Ganz schön abgehoben: Mitten in der Stadt hat ein Mediziner einen öden Ort in eine grüne Oase verwandelt – hoch über der City. Der neue Teil unserer Serie „So wohnt Düsseldorf“.

In warmen Sommernächten hat er manchmal auf dem Dach geschlafen. In einer Hängematte, nur den Himmel über sich, die Geräusche der Großstadt auf ein Minimum gedimmt. Solche Nächte sind wie ein kleiner Urlaub, dem Alltag entrückt. Und überhaupt: Martin Neukirchen hat sich für seine Wohnung nur deshalb entschieden, weil es dieses Dach gibt. Und ihm die Möglichkeit bot, einen öden Ort in eine grüne Oase zu verwandeln – hoch über der City. Ganz schön abgehoben!

Zehn Jahre ist das jetzt her, als er zum ersten Mal dieses schlichte Mietshaus an der Adersstraße betrat, einem Inserat folgend. Wie viele andere Interessenten. „Der Andrang war enorm“, erinnert er sich. Doch Liebe auf den ersten Blick war das keineswegs. „Bis ich dann den Dachgarten sah.“ Zu seiner Freude bekam er den Zuschlag für 100 Quadratmeter im Doppelpack (Wohnung und Dachgarten sind exakt gleich groß), „keine Ahnung, warum man sich für mich entschieden hat“, meint der 40-jährige Mediziner lachend.

Info Die RP sucht interessante Wohnungen Serie Die Rheinische Post stellt außergewöhnliche Wohnformen in Düsseldorf vor – von der innovativen Wohngemeinschaft bis zur neu genutzten Industriehalle. Vorschläge Schicken Sie sie uns an duesseldorf@rheinische-post.de, bitte mit dem Betreff „Wohnserie“. Oder rufen Sie uns an unter 0211 5052361.

Bleiben wir also noch eine Weile auf diesem Dach, dem Ort mit dem Urlaubsfeeling. Als er einzog, waren hier graue Betonplatten und drei mickrige Bäumchen in Kübeln, die seine Mutter Beamtenbäume nennt, „kommen spät und gehen früh.“ Immerhin war es ein Anfang. Martin Neukirchen hat dann Holzplatten verlegt, Rasen gesät, Möbel hochgeschleppt. Drei Liegestühle mit blau-weißen Punkten bieten besten Blick auf den Sonnenuntergang und später am Abend auf eine Reihe bunter Lampions. Man könnte aber auch im Strandkorb entspannen oder in der Lounge-Ecke oder am großen Tisch, gleich neben dem Grill. Hier blüht noch immer der Oleander, als sei der Herbst noch weit, am Birnbaum hängt genau eine Birne, aber der Apfelbaum liefert eine üppigere Ernte.

Auf der einen Seite schaut man von hier oben zu den Hochhäusern an der Friedrichstraße, auf der anderen Seite war bis vor wenigen Jahren noch freie Sicht bis zur Berliner Allee, dann wurde nebenan ein großes Wohnhaus gebaut, Martin Neukirchen hatte kurz überlegt, ob er vielleicht dort ein Mini-Appartement kaufen (und vermieten) sollte, weil dazu ein Tiefgaragenplatz gehörte – denn das Auto abzustellen gehört in unmittelbarer Nähe zur Kö zu den täglichen Herausforderungen. „Aber bei einem Quadratmeterpreis von 11.000 Euro habe ich mich schnell von dem Plan verabschiedet.“

Dann lieber weiter Parkplatz suchen. Und sich darüber freuen, dass er zu einer vergleichsweise günstigen Miete wohnt und nicht nur auf dem Dach, sondern auch in der Etage darunter reichlich Platz hat. In seiner Wohnung bekennt Martin Neukirchen Farbe: Die Wände im Wohnraum mit offener Küche sind in einem satten, dunklen Blau gestrichen, eine Farbe von spürbar beruhigenden Wirkung. Davon heben sich Prägedrucke von Günther Uecker ab – wie schneeweiße Inseln auf einem blauen Meer. Sie teilen sich den Platz mit Werken aus der Familie - sowohl Mutter als auch Bruder zeigen hier ihr künstlerisches Talent.

Die Wohnung besticht durch zweierlei: Durch den ungewöhnlichen Grundriss – denn Diele und Schlafzimmer sind ein offener Raum ohne Türen, der übrige Platz wird aufgeteilt in ein Wohnzimmer mit offener Küche, ein kleines Gästezimmer und ein (für eine Mietwohnung) ungewöhnlich großzügiges, komfortables Bad. Zum anderen durch die Details der Einrichtung: Vor den cognacfarbenen Ledersofas wurde eine ehemalige Transportkiste zum Couchtisch umfunktioniert, Martin Neukirchen fand sie auf dem Sperrmüll. Andere Beistelltische sind Relikte aus seiner Vergangenheit - massive Holzklötze, die aus einem alten Kirschbaum im Garten seiner Eltern geschnitten wurden. In allen Räumen hängen an den Wänden unübersehbare Zeichen einer Leidenschaft: Hirschgeweihe in Variationen, der Hausherr geht seit vielen Jahren auf die Jagd.

Farbe bekennen im Wohnbereich: Rund um den Esstisch setzen die Stühle deutliche Farbakzente – vor einer offenen Küchenzeile. Foto: Endermann, Andreas (end)

Eine Wohnzimmerwand: Sattes Blau mit Hirschgeweih. Foto: Endermann, Andreas (end)

Die Vorliebe für Sneaker ist nicht zu übersehen: Im Schlafzimmer wurde ihnen an zentraler Stelle Platz gemacht. Foto: Endermann, Andreas (end)

Einblicke: Links geht’s ins Wohnzimmer, rechts ins Schlafzimmer – ein offener Raum ohne Tür. Foto: Endermann, Andreas (end)