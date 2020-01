Serie So wohnt Düsseldorf : Wohnen hinter alter Backsteinfassade

Blüten im Bad: Hier wurden nach den Wünschen des Besitzers italienische Steinfliesen verlegt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf An der Sohnstraße residierte lange Zeit der Bundesverband Deutscher Gießerei-Industrie. Hinter den alten Mauern ist etwas Neues entstanden.

Ob Kirchenglocken oder Prothesen, ob die Gehäuse für Motorblöcke, Pumpen oder Schiffspropeller – sie alle sind aus einem Guss. Über 600 Gießerei-Unternehmen sind heute in Deutschland aktiv, sie beschäftigen rund 80.000 Menschen. Die Interessen dieser Branche werden traditionell von Düsseldorf aus vertreten – vom Bundesverband Deutscher Gießerei-Industrie. Lange Zeit residierte diese Institution an der Sohnstraße im Zooviertel. Mit Backsteinfassade, Vorfahrt, Säuleneingang – äußere Zeichen von Macht und gleichzeitig typische Formensprache der 1950er Jahre. Dann zog der Verband um auf die Hansaallee in Lörick. Und hinter den alten Mauern wurde im Jahr 2017 ein neues Kapital Architekturgeschichte aufgeschlagen.

Genau dort oben, im großen Saal über dem Säuleneingang, haben sie damals den Kaufvertrag verhandelt: Die Vertreter des Bundesverbandes und der Geschäftsführer der Viantis AG, einem Immobilienunternehmen und Tochter der Sparda-Bank West. „Endgültig unterzeichnet wurde der Vertrag dann später bei uns im Büro“, erinnert sich Geschäftsführer Joachim Sedlaczek. Somit war der Weg frei für die Zukunft – und für Wohnungen. Den Architekturwettbewerb gewann dann ein Düsseldorfer Büro vor allem aus einem Grund: Die SOP-Architekten waren die einzigen, die die Backsteinfassade stehen lassen wollten, um an die Vergangenheit zu erinnern. „Diese Industriegeschichte mit ihrer Ausdrucksform bedeutete doch so etwas wie Identifikation fürs Viertel“, sagt Architekt Helmut Oberholz, der das Projekt geplant hat.

Tatsächlich sieht die Fassade immer noch so aus, als verberge sie ein Verwaltungsgebäude. Auch wenn sie längst ein Relikt der Vergangenheit ist. Allein im ehemaligen Verbandssaal sind heute vier Wohnungen untergebracht – mit einer Deckenhöhe von über drei Metern. Vier von insgesamt 54 Wohnungen und acht Stadthäusern, die auf dem Grundstück an der Sohnstraße entstanden sind – alle barrierefrei, alle ausgestattet mit Terrassen. Architekt Oberholz hat bei seinem Entwurf berücksichtigt, dass die Sohnstraße stark befahren ist, er stellte deshalb der Backsteinfassade mit ihrem neuen Innenleben zwei weiße, viergeschossige Baukörper an die Seite: „Sie schützen das gesamte Gelände, an das sich nach hinten Kleingärten anschließen, vor den Verkehrsgeräuschen.“

Im Inneren des alten Verwaltungsgebäudes ist die Historie nicht mehr spürbar – so auch in der 83 Quadratmeter großen Wohnung von Julio Guerrero. Wie alle Eigentümer hatte er die Möglichkeit, auf Einzelheiten Einfluss zu nehmen, die Aufteilung nach seiner Fasson mitzubestimmen. Er entschied sich für ein helles Eichenparkett und für eine offene Küche im Wohnraum. Der angrenzende Raum, der eigentlich dafür vorgesehen war, ist bei ihm nun ein kombiniertes Gäste-/Arbeitszimmer. „Andere haben sich für ein Kinderzimmer entschieden“, sagt Viantis-Chef Sedlaczek.

Auch wollte Guerrero statt Gäste-WC lieber ein zweites Bad haben, das nun nicht von der Diele aus (wie ursprünglich vorgesehen), sondern von seinem Schlafzimmer – über einen Gang mit einem großen, deckenhohen Einbauschrank - zu erreichen ist. Die Kacheln beider Bäder waren ebenfalls ein individueller Wunsch, „sie sind aus grauem, italienischem Naturstein“ – und ein reizvoller Kontrast zu den weißen Orchideen auf den Fensterbänken. Auf seine Terrasse kann er sowohl vom Wohn- als auch Schlafzimmer gehen. Wieder so ein Detail, warum er sich gerade für diese Wohnung entschieden hat. Von dort sieht er in den ruhigen Innenhof mit seinen wogenden Gräsern und auf die Terrassen der Nachbarschaft.

Hell, modern und ganz nach seinem Geschmack: Julio Guerrero in seinem Wohnraum mit einer offenen Küche. Bei der Aufteilung der Räume hinter der alten Backsteinfassade konnte er während der Bauzeit die Details mitbestimmen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Schwarz-weiß Fotos passend zum Bar-Regal. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Wollten die alte Fassade des ehemaligen Verwaltungsgebäudes erhalten: Viantis-Geschäftsführer Joachim Sedlaczek (l.) und Architekt Helmut Oberholz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)