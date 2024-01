Wohnen in Düsseldorf Wohnen für Auszubildende: Scharfe Kritik an Unternehmen

Sabrina Proschmann (SPD) bezeichete es als „wirklich schade“, dass die Unternehmen so geantwortet haben. Da müsse man in einen Dialog treten. Proschmann betonte, wie groß das Interesse der Unternehmen im Hinblick auf den dramatischen Fachkräftemangel sein müsste, der Wohnungsproblematik etwas entgegenzusetzen. Sie richtete einen Appell an die Wirtschaft, sich in dieser Frage stärker zu beteiligen und zu engagieren. Peter Rasp (SPD) erinnerte an die „traurige Tendenz“, dass die Zahl der Betriebswohnungen seit 30 Jahren abnehme. „Das hat einen Riesenanteil an der Problematik heute.“