Abfallentsorgung Neues Leben für alte Laptops

Wenn Elektrogeräte – gerade kleinere – kaputt gehen, stellt sich für viele die Frage: Wohin mit dem Elektroschrott? Gesetzlich verboten ist die Entsorgung von Smartphones, Toastern, Mixern oder ähnlichen Klein-Geräten über den Restmüll. In Düsseldorf gibt es eine Annahmestelle auf dem Recyclinghof der Awista in Flingern. Bis vor einiger Zeit gab es Tonnen für Elektro-Kleingeräte in Bürgerbüros und anderen öffentlichen Stellen. Diese sind aber wegen der Brandgefahr durch Lithium-Batterien weitgehend aus dem Verkehr gezogen. Bei der Verbraucherzentrale NRW gibt es allerdings noch eine Tonne. „Einmal im Monat rufe ich bei der Awista an, damit die Tonne geleert wird“, erzählt Ewa Westermann-Schutzki, Umweltberaterin bei der Verbraucherzentrale.