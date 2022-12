Sicherheit in Düsseldorf Daher kommen die Gewalttäter in der Düsseldorfer Altstadt

Das gemeinsame Pilotprojekt von Polizei und Stadtverwaltung zur Verbesserung der Sicherheit in der Altstadt (Sidi) wird bis Ende Oktober 2023 verlängert. Gestartet war es im Mai für zunächst sechs Monate. Das sagte Projektleiter Harald Wilke, leitender Polizeidirektor außer Dienst und früherer Chef der Polizeiinspektion Mitte, am Dienstag im Gleichstellungsausschuss des Rates. In seinem Vortrag zog Wilke eine überwiegend positive Zwischenbilanz der bisherigen Arbeit. Korrekturbedarf sieht er – darin einig mit vielen Ausschusspolitikerinnen – bei der gemeinsamen Anlaufstelle von Polizei und Ordnungsdienst am Rheinufer. Dass die Räume für Altstadt-Besucher nur zwischen 16.30 und 20 Uhr zugänglich seien, sei „unglücklich“. Tatsächlich werde die Stelle von Besuchern „kaum angenommen“. Oft meldeten sich dort an einem Wochenende nur ein bis zwei Besucher. Offenbar stehen die Chancen gut für eine Änderung. Schon bald könnte es eine Öffnung von 20 Uhr bis Mitternacht geben. „Zurzeit laufen noch Gespräche mit dem Personalrat“, sagte Wilke.