Kartendienst : Wofür Google Street-View-Aufnahmen in Düsseldorf macht

Ein Auto von Google Street View in Düsseldorf-Wersten Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Seit einiger Zeit fahren wieder einmal Autos von Google Maps durch Düsseldorf. Zu erkennen sind sie an dem großen Kameraaufbau auf dem Dach. Hoffnung auf frische Bilder bei Google Street View sollte man sich jedoch nicht machen.

Die Autos von Google, die derzeit auch in Düsseldorf unterwegs sind, sind kaum zu übersehen: Auf den Seiten der Fahrzeuge steht in großen Lettern Google Street View, auf dem Dach steht ein großes Stativ, an dem mehrere Kameras befestigt sind.

Seit Anfang November 2010 sind Aufnahmen der 20 größten Städte in Deutschland im Google-Kartendienst Maps abrufbar. Datenschützer erzwangen damals, dass betroffene Bürger, Firmen und Organisationen die Straßenaufnahmen ihrer Häuser verpixeln lassen konnten. Wohl abgeschreckt dadurch, hat Google die Aufnahmen – anders als in vielen anderen Ländern – in Deutschland nie aktualisiert. „Dazu ist auch bislang nichts bekannt“, sagt eine Sprecherin von Google auf Nachfrage.

„Wir wissen, dass das Interesse an unseren Kamera-Autos groß ist. Es sind dieselben Autos, welche wir in der Vergangenheit genutzt haben, um Bilder für Street View aufzunehmen“, heißt es von dem Unternehmen. Bei den derzeitigen Fahrten werde das Bildmaterial aber nur genutzt, um Google Maps zu verbessern. „Wir haben keine Pläne, diese Aufnahmen zu veröffentlichen."

Auch Apple lässt für seinen Kartendienst seit Juli 2019 Kamerafahrzeuge durch deutsche Städte fahren. Google und Apple können aus den Fotos der Fahrzeuge unter anderem Informationen wie Namen von Straßen oder Geschäften sowie zu Verkehrszeichen und Straßenführung herausziehen. Die Fahrzeuge sind neben Foto-Kameras mit Laser-Radaren ausgestattet, die ihre Umgebung in 3D abtasten.

Die aktuellen Aufnahmefahrten dauern sowohl bei Google als auch bei Apple noch bis Oktober 2020. Bei beiden Unternehmen stehen große Teile NRWs auf der Tourenliste.

Was bei Problemen mit Aufnahmen zu tun ist

Bei Foto-Ansichten in Googles oder Apples Kartendiensten fällt ein Gesicht oder Nummernschild auf, das stärker unkenntlich gemacht werden sollte? Man kann sich mit solchen Beschwerden ebenso direkt an die Unternehmen wenden wie mit der Aufforderung, das eigene Haus, die eigene Wohnung oder das eigene Auto ganz oder teilweise unkenntlich zu machen. Bei Apple geht das etwa per E-Mail (MapsImageCollection@apple.com). Bei Google Maps findet man die Option „Problem melden“ immer ganz unten rechts im Fenster, wenn Bilder angezeigt werden.

Wer dabei auf Probleme mit den Konzernen stößt, könne sich zur Durchsetzung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren, erklärt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI).