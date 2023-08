Tipps für die Woche Wochentipps - Rock-Konzert, Fußball und Poesie

Poesie Im Heine-Haus an der Bolkerstraße findet ab Freitag das Poesiefest 2023 statt. Unter dem Motto „Die Erde steht in den Sternen“ geht es um Gedichte in Zeiten von Krieg und Krise. Der Eröffnungsabend am Freitag dreht sich um das 20. Jubiläum des Independent-Verlags Kookbooks. Mit dabei sind die Schriftsteller und Lyriker Monika Rinck, Yevgeniy Breyger und Daniela Seel. Die Moderation des Abends mit Autorenlesungen und Gesprächen übernimmt Tobias Lehmkuhl. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Tickets unter www.heinehaus.de.