Wochenendtipps für Düsseldorf Trödel, Jazz-Konzert und Pferdesport

Comedy Am Kulturschlachthof an der Rather Straße findet am Samstag der Düsseldorfer ComedySlam statt. Die Regeln des mittlerweile 39. ComedySlams lauten wie folgt: Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen unterteilt. In der ersten Runde tritt jeder etwa zehn Minuten auf und bei jeder Gruppe entscheidet das Publikum, wer gewinnt. Die beiden Finalisten treten dann am Ende gegeneinander an. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Tickets und weitere Informationen unter www.lachbarschaft.de.