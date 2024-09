Tipps fürs Wochenende in Düsseldorf Kunst, Kultur, Wissenschaft – und ein neues Festival

Umwelt Die gemeinnützige Organisation „Rhine-Clean-Up“ veranstaltet am Samstag einen großen Aktionstag, bei dem den Rhein entlang Müll gesammelt wird. Wer mag, kann spontan ohne Anmeldung an die Sammelstellen kommen und mithelfen. Equipment, wie Müllsäcke- und Greifer, für Freiwillige wird an zentralen Ausgabestellen in Oberkassel und dem Paradiesstrand ausgehändigt.