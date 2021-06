Wo Schwimmen in Düsseldorf möglich ist : Badespaß fast nur mit Termin

Die wenigen Plätze im Rheinbad sind bei Sommerwetter immer recht schnell ausgebucht. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Spontanes Schwimmen ist in Düsseldorf derzeit kaum möglich. Ein Überblick, wo momentan unter welchen Bedingungen gebadet werden kann.

Von Julia Brabeck, Nicole Kampe und Verena Kensbock

Bei Sommerwetter spontan schwimmen zu gehen, ist aufgrund der Corona-Regeln aktuell kaum möglich. Für die städtischen Freibäder in Düsseldorf braucht es Termine, die Zeitfenster sind schnell vergriffen. So sind die Nachmittage im Rheinbad, im Strandbad Lörick und im Allwetterbad Flingern in den kommenden Tagen bereits ausgebucht. Immer um 21 Uhr werden vier Tage im Voraus die neuen Online-Termine freigeschaltet. An Werktagen gibt es vier Slots, am Wochenende drei, zwischen den Zeitfenstern wird alles gereinigt und desinfiziert. Einen negativen Test braucht es für den Besuch der Freibäder übrigens nicht mehr.

In das Freibad „Flossen weg“ in Kaiserswerth haben zurzeit nur die 2900 Mitglieder des Badvereins Zutritt – und das auch lediglich in einem beschränkten Rahmen. 240 Besucher dürfen gleichzeitig auf das Gelände und davon 50 gleichzeitig ins Wasser. Für den Badbesuch, dessen Länge nicht eingeschränkt wird, gibt es keine Reservierungen. Dafür kann sich aber jeder Gast eine 30-minütige Schwimmzeit buchen. „Bislang haben wir es geschafft, dass alle Besucher auch mehrfach ins Wasser konnten“, sagt Badleiterin Kerstin Kürten. Und bislang konnte auch jeder ohne Wartezeit in das Bad. Ob das in den nächsten Tagen mit dem Anstieg der Temperaturen so bleiben wird, kann Kürten nur schwer einschätzen. „Wir tun jedenfalls unser Möglichstes.“

Info Wo das Baden erlaubt und wo es verboten ist Regeln Baden im Baggersee ist da erlaubt, wo Betreuung gegeben ist – in Düsseldorf also nur am Unterbacher See. Im Rhein ist das Schwimmen grundsätzlich erlaubt, jedoch gilt an vielen Stellen – etwa an Rheinhäfen oder Brücken – ein strenges Badeverbot. Die Wasserschutzpolizei warnt wegen starker Strömungen vor dem Schwimmen im Fluss.

Auch für den Unterbacher See sind noch Tickets zu haben. Im Strandbad Nord gibt es Platz für 3000, im Süd-Bad für 6200 Besucher. Dieser Bereich ist noch einmal unterteilt in FKK- (3700 Gäste) und Textilstrand (2500 Gäste). Anders als im vergangenen Sommer dürfen die Gäste den ganzen Tag bleiben. 2020 hatten die Betreiber des U-Sees zwei Slots pro Strand eingerichtet – einen für den Vormittag, einen am Nachmittag. „Die Situation erlaubt das momentan“, sagt Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbands Erholungsgebiet Unterbacher See. Sollte der Ansturm deutlich zunehmen, „können wir kurzfristig reagieren“. Das heißt, dass auch in diesem Sommer wieder Slots für den Seebesuch denkbar sind.

Weil die Inzidenz weiter sinkt, brauchen die Badegäste auch keinen negativen Test mehr vorzulegen, „auch das mobile Testzentrum, das D.Live uns zur Verfügung gestellt hat, kommt nicht mehr“, sagt von Rappard. Die übrigen Regeln gelten aber weiterhin: Pro Person muss der Unterbacher See sieben Quadratmeter Platz berechnen, an Engstellen wie den Kassen, Toiletten und dem Büdchen gilt Maskenpflicht.