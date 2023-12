Am 6. Dezember Wo kann man den Nikolaus in Düsseldorf sehen?

In Düsseldorf ist es Tradition, dass der Heilige Nikolaus am Morgen des 6. Dezembers mit dem Löschboot der Feuerwehr in die Altstadt kommt und am Anleger am Burgplatz empfangen wird. In diesem Jahr wird Stadtdechant Frank Heidkamp wieder den Nikolaus (Pfarrer Karl-Heinz Sülzenfuß) zusammen mit Kindern verschiedener Kitas begrüßen. Nach einer kleinen Feier in der Basilika St. Lambertus wird Bürgermeister Josef Hinkel den Nikolaus und die Kinder im Rathaus empfangen. Um 10.30 Uhr kommt der Nikolaus am Rheinufer an und zieht dann mit seinen Eseln (Peter Norff, Eselpark Zons) und dem Jugendbläser-Ensemble (Sebastian Schürger) zusammen mit allen Kindern und deren Begleitern zur Basilika St. Lambertus.