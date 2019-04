Brauchtum : Wo in Düsseldorf beim Osterfeuer gefeiert wird

Osterfeuer in Wersten. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Einige der Veranstalter bieten für Familien ein besonderes Programm - von Ponyreiten, Mitmachzirkus, Hüpfburg und Stockbrotbacken.

Osterfeuer verabschiedeten früher oft den Winter und läuteten den Frühling ein. In der Osternacht sind sie ein altes Ritual, das auch religiös verankert ist. Vielen dient es heute zum geselligen Beisammensein. In Düsseldorf finden gleich sechs traditionelle Osterfeuer mit besonderem Rahmenprogramm, Musik und Aktionen am Samstag, 20. April, statt. Sie starten schon, bevor es dunkel wird.



Wersten Die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ lädt zum elften Mal auf den Schützenplatz an der Opladener Straße zum Osterfeuer ein. „Bei uns ist immer viel los und gute Stimmung“, sagt Michael Makoschey, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Los geht es am frühen Nachmittag um 16 Uhr. Bevor das Feuer brennt, gibt es ein buntes Programm mit dem Mitmachzirkus, der DRK-Gruppe Wersten mit ihren Fahrzeugen, die Awo, bietet ein Eselreiten an und die Jugendfeuerwehr ist vor Ort. Das Osterfeuer soll zwischen 18 und 19 Uhr entzündet werden. Getränke und Essen gibt es am Grill- und Getränkestand während der Veranstaltung, die bis ca. 22 Uhr dauert.

Itter Zum Osterfeuer lädt die Wildschützen-Kompanie am 20. April ab 16 Uhr auf dem Schützenplatz, An der Jagengrenze, ein. Die Feier richtet sich nicht nur an die Schützen, sondern ist ein Fest mit Freunden und Nachbarn aus Itter, Himmelgeist und der näheren Umgebung. In diesem Jahr sind neben einem Stammbier ausgewählte belgische Biere im Angebot. Für die Erwachsenen gibt es verschiedene Weine, Sekt und Softdrinks. Neben belgischen Waffeln und einem vegetarischen Pfannengericht bereichern Wraps das Speisenangebot. Die Kinder können selber Stockbrot backen, dazu gibt es Würstchen. Für die Jüngsten sind Osterspiele geplant. Die Freiwillige Feuerwehr Itter/Himmelgeist sorgt für die Sicherheit rund um das Osterfeuer.

Garath Der Garather Schützenverein lädt zum 16. Mal auf den Festplatz an der Frankfurter Straße. Es gibt neben dem traditionellen Osterfeuer ein Musik- und Tanzprogramm sowie eine kleine Andacht. Für die Kinder kommt der Osterhase. Start der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Neben der „Sunshine Dance Band“, treten der Regiments-Spielmannszug Blau-Weiß und die Tänzerinnen des Amazonencorps auf. Am offenen Feuer können die Kinder Stockbrot backen. Gulaschsuppe und Grillgut runden das Speisenangebot neben Waffeln ab. Nach einer kurzen Andacht gegen 20.45 Uhr wird das Osterfeuer entfacht.

Unterrath Die Unterrather Schützen laden ab 15 Uhr auf den Schützenplatz ein. Rund um das Osterfeuer gibt es weitere Attraktionen: An zwei Grill- und Getränkeständen können sich die Besucher stärken. Für die jüngeren gibt es zwei Hüpfburgen, Kinderschminken und Besuch vom Osterhasen. Auch die Schausteller werden da sein und vom Bürgerverein Ongerod gibt es Stockbrot.

Bilk Nach Einbruch der Dunkelheit wird das Feuer an der Ulenbergstraße/Ubierstraße entzündet. Der St. Sebastianus-Schützenverein Bilk sorgt für eine große Hüpfburg, Leckeres vom Grill und Bier vom Fass.