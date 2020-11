Neue Regelung seit Mittwoch : Wo genau die Maskenpflicht in Düsseldorf gilt

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat nur noch für drei Bereiche in der Innenstadt eine Pflicht zum Tragen einer Maske verfügt, darunter beliebte Shopping-Meilen. Überall sonst gilt lediglich eine Empfehlung zum Mundnasenschutz, wenn es eng wird. Wir zeigen, wo sich die Maskenzonen genau befinden.

Konkret nennt die Verfügung einen großen Bereich in der Düsseldorfer Altstadt. Er beginnt im Norden an der Mühlenstraße und umfasst das Gebiet zwischen Rheinufer und Heinrich-Heine-Allee. Im Süden ist auch der Carlsplatz einbegriffen. In Stadtmitte gilt die Maskenpflicht für die Schadowstraße und für einen Bereich zwischen Berliner Allee und Königsallee. Die Pflicht gilt in den genannten Bereichen täglich zwischen 10 und 19 Uhr. Auf dem Konrad-Adenauer-Platz und dem Bertha-von-Suttner-Platz, also am Vor- und Hintereingang des Hauptbahnhofs, gilt die Pflicht täglich zwischen 6 und 22 Uhr.