Restaurants in Düsseldorf Wo es in Düsseldorf vegane Gerichte gibt

Sen Vegan Cuisine Auf die Idee, ein veganes Restaurant zu eröffnen, brachte ihn die Familie: „Meine Tante lebt in Vietnam seit 40 Jahren vegan“, sagt Duong Nguyen. Der Düsseldorfer führt seit 2020 das „Sen Vegan Cuisine“ an der Moorenstraße in Bilk. Dort stehen unter anderem Salate und Dumplings als Vorspeisen auf der Karte. Außerdem gibt es Bowls, Curry-Gerichte, Desserts und Sushi. Ein „Sushi-Sento-Menü“ mit 24 der kleinen Reisröllchen mit Papaya, Karotten, Tofu und Mango kostet beispielsweise 12,90 Euro. Mittlerweile hat Nguyen in Pempelfort ein zweites Sen-Vegan-Restaurant eröffnet, für das allerdings noch weitere Mitarbeiter gesucht werden.

Info Moorenstraße 4 in Bilk und Derendorfer Straße 78 in Pempelfort; geöffnet täglich von 11 bis 15 Uhr und 17 bis 22 Uhr (in Pempelfort nur abends).