Craftbeer in Düsseldorf Kein Bier wie das andere

Das erste Bier dieser Geschichte zapft der Chef selbst – und flucht. Irgendwas ist mit dem Hahn. Im Glas landet ein bisschen Corma Blonde und relativ viel Schaum. „Lass das noch mal einen Moment stehen“, empfiehlt Achim Helbig. In der Emmastraße in Oberbilk, am Rande des Volksgartens, betreibt er seit ein paar Jahren BrauArt: Bierfachhandel und Hinterhofkneipe in einem. Und wie fast alle Menschen in dieser Geschichte ist er Quereinsteiger – eigentlich ist er Dozent für Altanglistik.