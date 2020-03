Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr Autopendler sollen umsteigen : Wo Düsseldorf neue Park-and-Ride-Plätze bauen will

Die Liste zeigt, welche Standorte für P&R geprüft wurden. Foto: grafik

Düsseldorf Immer mehr Auto-Pendler nach Düsseldorf sollen an der Stadtgrenze in Bus und Bahn umsteigen – Park and Ride gilt plötzlich wieder als Zukunftsthema. Die Stadt hat eine Reihe von Ideen für Plätze vorgelegt.