Stadtgärtner in Düsseldorf : Die Saat des Urban Gardening ging an der Ellerstraße auf

Evelyn Krüger und Nicole Gazlig (v.l.) gehören zu den Oberbilker Stadtgärtnern. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadtteilmanagerin brachte die Idee aus New York nach Oberbilk. Inzwischen sind die Stadtgärtner von der Ellerstraße ein eingetragener – und von der Architektenkammer NRW sogar ausgezeichneter – Verein.

Beete und Blumen inmitten von Beton und Asphalt: Wenn man den Gemeinschaftsgarten des Vereins Oberbilker Stadtgärtner betritt, dann hat man das Gefühl, in eine kleine Parallelwelt einzutauchen. Auf 600 Quadratmetern ragen an jeder Ecke Kräuter, Büsche und Stauden aus dem Boden, dicke Hummeln wandern von Blüte zu Blüte und es ist angenehm ruhig. Doch das war nicht immer so.

„Früher befand sich auf dem Gelände ein ziemlich verfallener Spielplatz“, erzählt Evelyn Krüger, die Vorsitzende des Vereins. „Vor zwölf Jahren wurde dann beschlossen, das Grundstück anderweitig zu nutzen.“ Barbara Wolf, die damalige Stadtteilmanagerin des Stadtteilbüros, brachte aus New York die Idee mit, einen Garten zwischen den Häusern an der Ellerstraße anzulegen. Auf ihre Initiative hin wurden 2007 Menschen aus dem Stadtteil dazu aufgerufen, sich am Projekt zu beteiligen. „Wir haben uns über Monate hinweg immer wieder mit einem Gartenplaner und einem Juristen getroffen, um in Workshops zu erarbeiten, wie man das Gelände konkret umgestalten kann“, berichtet Krüger weiter. Die lange Planungsphase hat sich gelohnt: Heute erinnert nur noch ein altes Schaukelpferd direkt am Eingang an die triste Vergangenheit des Ortes. 2009 wurde der Verein für seine Arbeit von der Architektenkammer NRW beim Wettbewerb „NRW wohnt – lebendige Nachbarschaften“ ausgezeichnet.

Info Der Verein auf einen Blick Adresse Ellerstraße 126/128. Offizielle Öffnungszeiten gibt es nicht. Pacht Für ein kleines Beet vier, ein großes acht Euro pro Monat. Zurzeit sind alle Beete vergeben, jedoch ist es möglich, sich in eine Warteliste eintragen zu lassen. Kontakt per E-Mail an oberbilker_stadtgaertner@yahoo.de

In den insgesamt zwölf kleinen und größeren Beeten gedeihen unterschiedliche Pflanzenarten, denn jedes Mitglied der Oberbilker Stadtgärtner kann sein Beet bepflanzen, wie er möchte. Von Klassikern wie Tomaten, Rosen und Basilikum über eher exotische Gewächse wie Kiwis und Feigen, findet man im dicht bewachsenen Gemeinschaftsgarten alles, was das Botaniker-Herz begehrt. Auch junge Gärtner nutzen inzwischen die gepachtete Fläche. Tim, der Sohn von Evelyn Krüger, hat seine ganz eigene Bepflanzungsstrategie: „Ich habe ein Naturbeet angelegt, das ich komplett sich selbst überlasse“, erzählt der Zehnjährige. „Außerdem finden Schnecken, die in den anderen Beeten nicht so willkommen sind, in einem von mir aufgestellten Häuschen Schutz.“

Wenn sich ein Mitglied des Vereins auf dem Gelände befindet, dann haben auch alle anderen Bewohner des Stadtteils freien Zutritt zum Garten. An diesem Samstag wurden die Oberbilker bei ihrem Besuch zusätzlich mit Kaffee und Kuchen empfangen, da der Verein sein alljährliches Sommerfest veranstaltete. Überall zwischen den hoch aufragenden Pflanzen konnte man Menschen beobachten, die an den unterschiedlichen Blumen rochen und sich von den Oberbilker Stadtgärtnern über die exotischeren Pflanzen aufklären ließen. „Es ist wirklich eine schöne Sache, dass es einen Ort wie diesen hier mitten in der Stadt gibt“, sagte Djana Pehlivan, während sie eine Pflanze mit hellgelben Blüten genauer betrachtete. „Mein Vater ist Landwirt in einem kleinen Dorf in Bulgarien und ich bin deswegen sehr mit der Natur verbunden. Es wäre für mich schön, auch so ein Beet pachten zu können, aber leider habe ich aufgrund meines Studiums keine Zeit dafür.“

Am Eingang des Geländes wartete auf die Besucher ein Quiz, bei dem man sein Wissen über Pflanzen testen konnte. Blumen und Kräutern sollte der richtige Name zugeordnet werden. „Bisher haben sich die Leute gar nicht schlecht angestellt“, sagte Nicole Gazlig, die ebenfalls den Oberbilker Stadtgärtnern angehört. Für sie ist der Verein die ideale Möglichkeit, um ihrem Hobby nachzugehen. „Ich bin froh, dass ich hier gärtnern kann. Schrebergärten sind teuer, schwierig zu bekommen und oft nicht gerade um die Ecke“, berichtete sie.